Yarbay Ali Tatar ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde 'Ergenekon Terör Örgütü' üyesi olmakla suçlanmış, 5 Aralık 2009 tarihinde 'Amirallere Suikast' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği 10 günün ardından tahliye edilen Yarbay hakkında üç gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarılmış ve bu karar üzerine Tatar, ailesine bir mektup bırakarak yaşamına son vermişti.

Tatar, vefatının 16'ncı yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, kardeşi Ali Tatar, yakınları, silah arkadaşları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve birçok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Anma töreninde Yarbay Ali Tatar'ın mezarına karanfiller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.