×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yarbay Ali Tatar ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yarbay Ali Tatar#Ergenekon Davası#FETÖ
Yarbay Ali Tatar ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 00:07

FETÖ'nün 'Ergenekon Davası' sürecinde kendisine yöneltilen suçlamalar sebebiyle yaşamına son veren Ali Tatar için vefatının 16'ncı yılında mezarında anma töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde 'Ergenekon Terör Örgütü' üyesi olmakla suçlanmış, 5 Aralık 2009 tarihinde 'Amirallere Suikast' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği 10 günün ardından tahliye edilen Yarbay hakkında üç gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarılmış ve bu karar üzerine Tatar, ailesine bir mektup bırakarak yaşamına son vermişti.

Yarbay Ali Tatar ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Tatar, vefatının 16'ncı yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, kardeşi Ali Tatar, yakınları, silah arkadaşları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve birçok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Haberin Devamı

Anma töreninde Yarbay Ali Tatar'ın mezarına karanfiller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Yarbay Ali Tatar ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yarbay Ali Tatar#Ergenekon Davası#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!