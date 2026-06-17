Yarasını unuttu, yerdeki evladı için çırpındı: Ne olur ölme oğlum | Babanın mücadelesi yürekleri dağladı

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Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş Dursun ve Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Demir sopayla darbedildiği öne sürülen Muhammed A., baba ile oğlunu bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun yere yığıldı. Boynundan yaralanan Savaş Dursun ise oğlunun yarasına tampon yapıp, başında bekledi. Yerde yatan yaralı oğluna, ‘Sakın ölme oğlum’ diyerek ağlayan Savaş Dursun’u çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş Dursun ile Ahmet Dursun, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ahmet Dursun’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.