Yarasa kız baskını! 115 kişi gözaltına alındı

Ankara polisi, kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Polisin 6 ay boyunca sürdürdüğü takip sonucu çete üyelerinin, kendi aralarında ‘yarasa kız’ adını verdikleri kadınları, erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi. Kadınların, özellikle sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuğu, daha sonra aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit ve darp ederek paralarını gasp ettiği tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.

3 İLDE OPERASYON

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 300 polisin katılımı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese dün şafak vakti eşzamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında ‘yarasa kız’ adı verilen kadınların da bulunduğu 115 kişi gözaltına alındı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler de Ankara'ya gönderildi. Aramalarda çok sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara