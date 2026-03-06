Yarasa adam Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde uçtu

Haberin Devamı

Doğa sporlarının önemli merkezlerinden Erzincan’da, kayak sporunun yanı sıra farklı ekstrem sporlar da yapılıyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yanı sıra ekstrem sporcuların da ilgisini çekiyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde wingsuit atlayışları yapan Cengiz Koçak, yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe ile Ergan Dağı’nda base jump atlayışı gerçekleştirdi. Telesiyej sistemiyle merkezin zirve noktasına çıkan sporcular, buradan yamaç paraşütüyle havalandı. Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak base jump atlayışı yaptı. Aksiyon kameralarıyla kaydedilen atlayışlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ergan Dağı’na ilk kez 2020 yılında geldiğini belirten Koçak, o dönemde bölgede wingsuit atlayışları yaptığını söyledi. Aradan geçen yılların ardından bölgenin büyük değişim gösterdiğini ifade eden Koçak, “Burası ekstrem sporlar için inanılmaz bir potansiyele sahip. Kayak yaparken uçabilir, uçarken atlayış yapabilirsiniz. Kaya tırmanışı, via ferrata ve yüksek irtifa antrenmanları için de çok uygun bir coğrafya” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’de yamaç paraşütü için dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Ölüdeniz'’i örnek gösteren Koçak, Ergan Dağı’nın da ekstrem sporlar açısından benzer bir etki oluşturabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Koçak, Ergan Dağı’nın gelecekte dünya çapında ekstrem spor merkezlerinden biri haline gelebileceğine inandığını belirterek, uçuş sırasında kendilerine destek veren sporculara da teşekkür etti.