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Yaralıya müdahale eden sağlık görevlilerine araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kaza#Aydın#Germencik
Yaralıya müdahale eden sağlık görevlilerine araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 16:50

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan inen 3 sağlık personeline, otomobil çarptı. Kazada sağlık çalışanı Hasan Kaymaz (26) hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rus turist Anna Tinkina, yönetimindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı'ya çarptı.

Yaralıya müdahale eden sağlık görevlilerine araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAĞLIK ÇALIŞANI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sürücü Özyıldız gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaralıya müdahale eden sağlık görevlilerine araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kaza#Aydın#Germencik

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