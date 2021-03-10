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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Yaralı yılkı atı tedaviye altına alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaralı halde bulunan yılkı atı, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Hisarönü Mahallesi’nde bir vatandaşın doğada gezen yaralı bir yılkı atının bulunduğunu söylemesi üzerine, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri harekete geçti. Karayolu kenarında bulunan yılkı atı, araçla alınarak Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Veteriner tarafından yapılan incelemede, yılkı atının diğer atlarla dövüşmesi sonucu ayağı ve vücudunun çeşitli noktalarında 7 ayrı yara izinin bulunduğu kaydedildi.

Tedavisi ve aşıları yapılan yılkı atı, rehabilitasyon merkezinde temizlendikten sonra elle beslendi.

Yaraları enfeksiyon kapmış olan yılkı atının 1 hafta süreyle tedavisinin devam edileceği ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Suzan Zift, "Yaralı atı, merkezimizde tedaviye alındı. Tedavi süreci bittiğinde doğaya bırakılacaktır" dedi.

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