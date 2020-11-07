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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Yaralı yavru dağ keçisine jandarma sahip çıktı

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Yaralı yavru dağ keçisine jandarma sahip çıktı
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ERZİNCAN'da dağlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisine sahip çıktı. Jandarmanın kucağına aldığı yavru keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkeze bağlı Kalecik köyü yakınlarındaki dağlık alanda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisi buldu. Jandarma ekipleri, yaralı yavru keçiyi, araziden kucaklarında indirdi. Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı keçiye su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı dağ keçisi yapılacak ilk tedavi sonrası, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilecek.

 

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