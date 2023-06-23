Yaralı uzman çavuştan 7 gün sonra acı haber

Haberin Devamı

Şehit Aras’ın cenazesi bugün memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine getirilecek, saat 11.00’de Demirtaş bölgesi Aliefendi Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Alanya’da 3 gün müzik yasağı kararı da alındı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum” dedi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina’da 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” denildi.