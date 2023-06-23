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Yaralı uzman çavuştan 7 gün sonra acı haber

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#Irak#Pençe-Kilit Operasyonu#Alpay Aras
Yaralı uzman çavuştan 7 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA’da tedaviye alınmıştı. 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Uzman Çavuş Aras, şehit oldu.

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Şehit Aras’ın cenazesi bugün memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine getirilecek, saat 11.00’de Demirtaş bölgesi Aliefendi Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Alanya’da 3 gün müzik yasağı kararı da alındı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum” dedi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina’da 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” denildi.  

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#Irak#Pençe-Kilit Operasyonu#Alpay Aras

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