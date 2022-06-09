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Yaralı teröristin tedavisi için Tekirdağ'a para almaya gelen PKK'lı yakalandı

#TEKİRDAĞ#Terör#Terörist
Yaralı teröristin tedavisi için Tekirdağa para almaya gelen PKKlı yakalandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ta PKK'lı teröristlere düzenlediği operasyonda yaralanan M.D.'nin tedavi masrafları için örgüt tarafından Tekirdağ'daki akrabalarından para almaya gönderilen PKK/YPS'li R.T., jandarma tarafından yakalandı.

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TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ta sürdürdüğü operasyonlarda M.D. adlı terörist, yaralandı. Güvenlik güçleri, yaralanan teröristin tedavi masraflarını karşılamak üzere para arayışına girildiğini belirledi. Terör örgütünün, M.D.'nin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan yakınlarından para alması için PKK/YPS üyesi R.T. adlı kadını görevlendirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel operasyon timi oluşturuldu. Ekipler, yaralı terörist M.D.'nin akrabalarından para alıp, Şırnak'a doğru yola çıkan R.T.'yi takibe aldı. R.T., içinde bulunduğu araç Çerkezköy-İstanbul TEM yolunda durdurularak gözaltına alındı.

Öte yandan R.T.'nin ifadeleri ve bölgedeki bağlantıları araştırılarak, çatışmada yaralanan M.D.'nin yakalandığı öğrenildi. R.T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#TEKİRDAĞ#Terör#Terörist

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