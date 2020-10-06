Yaralı şahin, tedaviye alındı

Vize ilçesi Kışlacık Orman İşletme Şefliği’nde görevli orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, arazi kontrolü sırasında yaralı bir şahin buldu. Şahin, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde tedaviye alındı.



Oman İşletme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sürüngenler, kurbağalar, fare, solucan, sincap gibi hayvanlarla avlanarak beslenen şahinlerin, ekolojik dengenin en önemli unsurlarından biri ve tarımın sigortası olduğu, ancak son yıllarda bilinçsiz avlanma nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.

