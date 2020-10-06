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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Yaralı şahin, tedaviye alındı

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Yaralı şahin, tedaviye alındı
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KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı bir şahin, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde tedaviye alındı.

Vize ilçesi Kışlacık Orman İşletme Şefliği’nde görevli orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, arazi kontrolü sırasında yaralı bir şahin buldu. Şahin, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde tedaviye alındı.

Oman İşletme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sürüngenler, kurbağalar, fare, solucan, sincap gibi hayvanlarla avlanarak beslenen şahinlerin, ekolojik dengenin en önemli unsurlarından biri ve tarımın sigortası olduğu, ancak son yıllarda bilinçsiz avlanma nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.

Yaralı şahin, tedaviye alındı

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