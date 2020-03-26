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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı

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Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı
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Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Kolikent Köyünde duyarlı bir vatandaş yaralı halde bir leylek buldu. Yaralı leyleği bulan vatandaş hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler hemen köye giderek yaralı leyleği teslim aldı.
Veteriner hekim tarafından tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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