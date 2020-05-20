Yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kaldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüseyin Abdullah, yolda yürürken gördüğü yaralı martıyı kurtarmak için dereye indi. Abdullah martıyı önce sudan, çevredekilerin de yardımıyla dereden çıkardı. Ancak Hüseyin Abdullah, derede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Abdullah’ı mahsur kaldığı dereden çıkardı. Yaralı martı ise polis ekiplerince veterinere götürüldü.

Martıyı kurtardığı anları anlatan Abdullah, "Ben yoldan geçiyordum. O esnada martının kanalda çırpındığını fark ettim. Hemen kanala atladım ve hayvanı çıkardım. Onu kurtarmak isterken kendim mahsur kaldım. Sonra polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkabildim" dedi.