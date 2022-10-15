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Yaralı madencilerin yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bekleyişi sürüyor

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#Bartın#Maden#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 19:26

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilen hastaların yakınları İHA’ya konuştu. Madende meydana gelen patlamada yakınından biri vefat eden Adem Küçük “İnsanlar acı içinde. Göçük altında kalan herkesin ailesine başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

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Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında dün saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralananlardan 6 kişi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Yaralıların yakınları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde İHA’ya konuştu. Yaralıların arkadaşlarından Şaban maden, “Dün akşam saat 02.00 civarında buraya geldiler. Ambulanstan inerken görme imkanım oldu. Allah şifa versin, milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Türkiye’nin acısı büyük. Buraya yakın oturuyorum gece geldim buraya. Sosyal medyadan öğrendik, o an yıkıldık. Madenciler yerin altında taştan ekmeğini çıkaran kişiler. Tanıdığım arkadaşlarım vardı cenazelerine gidemedim. Akşamdan beri ailelerin hepsi burada. Bekliyoruz, devletimiz bakıyor doktorlar müdahalesini yapıyor” dedi.

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Madende meydana gelen patlamada yakınından biri vefat eden Adem Küçük ise “İnsanlar acı içinde. Göçük altında kalan herkesin ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. İyi güzel haber bekliyoruz sabırsızlık ile. Tüm hastalara Allah acil şifalar versin” dedi.

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