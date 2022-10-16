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Yaralı madencilerin ailelerinde endişeli bekleyiş: 'Bu acı anlatılmaz'

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#İstanbul#Bartın#Amasra
Yaralı madencilerin ailelerinde endişeli bekleyiş: Bu acı anlatılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 13:03

Bartın'daki maden kazasında yaralanan 6 işçinin yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki bekleyişleri sürüyor. Erol Bulduk’un babası Sami Bulduk, "Yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var. Solunum cihazına bağlı" dedi, eşi Nurten Bulduk ise "Haberi televizyondan, internet sitelerinden aldım. Bu acı anlatılmaz, çok kötü bir durum" diye konuştu. Yaralı Remzi Taşkömür’ün eniştesi Adem Bayrak, "Orası yerin 300-400 metre altı, her zaman ölümle burun buruna çalışıyorsunuz. Durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerini kullandı.

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Bartın’daki maden kazasında yaralanan madencilerden 6'sının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde sürüyor. Yaralı madencilerin ailelerinin de bekleyişi devam ediyor. Geceyi hastanede geçiren yaralıların yakınlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan görevliler eşlik ediyor.

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"YÜZDE 75-80 ARASINDA VÜCUDUNDA YANIK VAR"

Erol Bulduk’un babası Sami Bulduk, "Bu sabah henüz bilgi almadık. Dün akşam aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var. Solunum cihazına bağlı. Tek dileğimiz iyi olması. 2009’dan beri maden ocağında çalışıyor. Akşam 'madende patlama var' diye telefon gelince hemen toparlanıp gittik. Oğlumun adı Erol Bulduk, solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. İki tane çocuğu var" dedi.

Yaralı madencilerin ailelerinde endişeli bekleyiş: Bu acı anlatılmaz

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Bulduk’un eşi Nurten Bulduk ise, "Haberi televizyondan, internet sitelerinden aldım. Herkesten dua istiyoruz, tek istediğimiz dua. Dün eşimi gördüm, nefes aldığını gördüm. Durumu kritik ama iyileşecek inşallah. Bu acı anlatılmaz, çok kötü bir durum, Rabbim onu bize bağışlasın. Bugün hocalarımızın bilgi vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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"İLK İŞE GİRDİĞİNDE HER GÜN KORKMUŞTUM"

Erol Bulduk’un oğlu Yiğit Efe Bulduk, "İnternetten öğrendim. Evdeydim o saatte. Bartın Devlet Hastanesi’ne gidip sabaha kadar bekledik. Sabah Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nden arayıp İstanbul’a sevk edildi dediler. Sonra sabah Valimiz bizi özel araçla buraya gönderdi. Acı bir durum, dua istiyoruz" dedi.

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Erol Bulduk’un annesi Müzeyyen Bulduk ise "2009’da madende çalışmaya başladı. Hafta sonları yanımıza gelirdi. Ben ilk işe girdiğinde her gün korkmuştum, ocak diye istemiyordum. İşsiz kalınca çalışmaya başladı. Cuma akşamı 4’te vardiyasına girdi. İki saat geçmeden patlama olduğunu duyduk. İsmini yanlış yazdıkları için ne hastanede ne de ölenlerin içinde bulabildik. Çok endişelendik" dedi.

Yaralı madencilerin ailelerinde endişeli bekleyiş: Bu acı anlatılmaz

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"BABASI DA MADENCİYDİ"

Yaralı Remzi Taşkömür’ün eniştesi Adem Bayrak, "2009’dan beri orada çalışıyordu. Annesi de eşim de dua ederdi her sabah arkasından, orası yerin 300-400 metre altı, her zaman ölümle burun buruna çalışıyorsunuz. Durumu ciddiyetini koruyor, yanıkları var" dedi.

Yaralı madencilerin ailelerinde endişeli bekleyiş: Bu acı anlatılmaz

Remzi Taşkömür

Remzi Taşkömür’ün kayınvalidesi Fatma Öztemur, "Damadım oluyor, 3 de çocuğu var. Babası da madenciydi. Remzi’nin daha öncede madende çalışırken sırtına taş düşmüştü, yine hastanede kalmıştı" diye konuştu.

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#İstanbul#Bartın#Amasra

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