Yaralı madencileri ziyaret etti

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etmek üzere İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gitti. Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bulundu. Erdoğan, Başhekim Nurettin Yiyit’ten tedavi gören işçiler Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş’la ilgili bilgi aldı. Erdoğan, işçilerin aileleriyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan ziyaret sonrası şunları söyledi: “Burada bulunan altı hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Beşinin durumu biraz ağır ama birinin şu anda şuuru da açık, kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim. Doktorlarımız her an, 24 saat yanlarındalar.

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TÜM İMKÂNLAR VAR

Hastanemiz dünyadaki tüm imkânlara sahip. Beyin gücü olarak doktorlarımız bu noktada çok güçlü ekipler. Yanıktan tutun anesteziye kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Buradaki altı kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşturup Amasra’ya döndürmek istiyoruz.”

TEDAVİSİ SÜREN 7 İŞÇİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Tedavisi devam eden 7 hastamız var” açıklaması yaptı. Öte yandan CHP milletvekilleri de hastaneyi ziyaret edip işçiler hakkında bilgi aldı.