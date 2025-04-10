Yaralı kuşlara ‘Motovet’ yardımı

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Bu çerçevede, ilçede yaralı halde bulunan kanatlı hayvanlara hızla, donanımlı motosikletle müdahale edilip, sağlık taramaları yerinde gerçekleştirme imkânı sağlanıyor.

AMAÇ EKOLOJİK DENGE

Uygun tanı konulan hayvanlar, sonrasında modern tedavi merkezlerine alınıp, bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanıyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motovet ekibi, alanında uzman veteriner hekimlerden oluşuyor. Kuşlar, sağlığına kavuştuktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilip doğaya salınıyor. Böylelikle ekolojik dengenin korunmasına da katkı sunulmuş olunuyor.