Yaralı kurtulan Yunan turist: İstanbul’a yine gideceğim

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Yunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depola, Türk doktorların kendisine büyük sevgi ve sempati gösterdiklerini belirterek, tekrar İstanbul’u ziyaret edeceğini söyledi. “İstanbul’da doktorlar bana sevgi ve sempati ile yaklaştılar. Hatta benimle diğer bazı yaralılardan daha fazla ilgilendiler” dedi.

BANA YARDIM ETTİLER

Anna Depola, Yunan Ant1 televizyonuna ise şunları söyledi: “Bombanın patladığı noktaya 6 metre mesafedeydim. Önümde bir aile yürüyordu. Bombanın infilak basıncı o insanları vurdu ve öldürdü. O insanlar olmasa ben ölecektim. Ben şanslıydım ama o aile maalesef şansızdı. İlk şoku atlattıktan sonra terör saldırısı olduğunu düşündüm. Yaşadığım korkuyu anlatamam. Orada bulunan insanlar bana yardımcı oldular. Bir dükkâna götürüp kepenkleri indirdiler. Dükkândaki personel de yardım etti. İnsanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm.”