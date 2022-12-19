Yaralı köpeğin üzerine moloz döktükleri iddia edildi! O işçilere çifte soruşturma

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Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Köpeğin ölmeyip can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp şikâyette bulundu. Belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından nekropsi yapılmak üzere veterinerlik fakültesine gönderildi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor” diye konuştu.