Yaralı kızıl şahini olta balıkçıları kurtardı

Kılavuzlu Baraj Göleti'nde balık tutan Volkan Şahin ve Ali Culfa, yaralı olduğu için uçamayan kızıl şahin buldu. Kahramanmaraş Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMOBDER) Başkanı Vahdettin Seyhan'ı arayan balıkçılar, Kızıl Şahin'in tedavisini yaptırmak istediklerini söyledi. Yapılan görüşmelerin ardından koruma altındaki kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Volkan Şahin ile Ali Culfa'ya duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Vahdettin Seyhan, "Sahada olan sportif ve amatör oltacılar, bir kez daha bir canlının yaşaması için mücadele etti. Doğa sporları ile ilgilenen tüm STK’ların önemi bir kez daha göstermiştir ki sahada olanlar anlık her türlü olaya bilinçli müdahale ve koordineli olarak hareket ettiğini ortaya koymuştur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.