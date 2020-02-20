Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, dün akşam, yaralı kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, zabıtaya haber verdi. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaralı şahini ilk olarak veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ardından da geniş kapsamlı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği‘ne teslim etti.