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Gündem
Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

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Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdi. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği‘ne teslim etti.

Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, dün akşam, yaralı kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, zabıtaya haber verdi. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaralı şahini ilk olarak veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ardından da geniş kapsamlı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği‘ne teslim etti.

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