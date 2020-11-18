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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı

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Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
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ERZURUM'un Oltu ilçesinde kanadından yaralı olduğu için uçamayan kızıl doğan, insanlara sığındı. Yaralı kızıl doğan tedaviye alındı.

Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Av tüfeği ile yaralandığı tahmin edilen kızıl doğan, Şehitler Mahallesi Narman yolu üzerinde Tuncay Vural'a ait ahırın önüne geldi. Burada bir süre bekleyen kızıl doğan, Tuncay Vural'ın 15 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Vural'ın dikkatini çekti. Kızıl doğanın yanına giden Vural, kuşun uçamadığını görünce eline alıp kontrol etti. Vural, kanadından yaralı olduğunu gördüğü kızıl doğanı babasına ait kahvehaneye götürdü. Burada karnı doyurulan kızıl doğan tedavi edilmesi için Erzurum'daki Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kısa bir süre sonra gelip doğanı alan görevliler, ilgilerinden dolayı baba ve oğluna teşekkür etti. Görevliler, kızıl doğanın tedavisinin tamamlanması ardından getirilip tekrar bulunduğu yerde doğaya bırakılacağını söyledi.

Yaralı halde bulduğu kızıl doğanın iyileşmesi için dua edeceğini belirten Mehmet Akif Vural, "Ahırın önünde duran kızıl doğan dikkatimi çekti. Uzun süre orada durduğunu ve beni görmesine rağmen kaçmayınca elime aldım. Kanadından yaralı olduğunu görünce babamın iş yerine götürüp su ve yiyecek verdik. Sonra Milli Parklar görevlilerini aradık. Onlarda gelip kuşu tedavi etmek için teslim aldı. Umarım kısa sürede iyileşir ve doğadaki yerini alır. Silahla vurulduğu anlaşılan kızıl doğan ve diğer nesli tükenmekte olan kuşlara sahi çıkmamız gerek" diye konuştu.

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