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Yaralı kartalı üşümesin diye montuna sarıp jandarmaya teslim etti

#Kartal#Tokat#Jandarma

Tokat'ta Emrah Polat (30), yolda bulup üşümesin diye montuna sardığı yaralı kartalı, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti.

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Kentte dekorasyon işi yapan Emrah Polat, iş için gittiği Sivas'tan aracıyla kente dönerken Kızıliniş mevkisinde yerde hareketsiz yatan kartalı gördü. Polat, yaşadığını fark ettiği kartalı, soğuktan etkilenmemesi için montuna sarıp aracına aldı. Polat, iş yerine getirdiği ve sol kanadı kırık olan kartalı tedavisi için Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti. Yaşadıklarını anlatan Emrah Polat, "Sivas'tan Tokat'a dönüyorduk. Kızıliniş mevkisinde yol kenarında kanadı kırılmış vaziyetteydi. Biz de aracımızı durdurduk, yardım etmek için, zaten kaçamadı da tuttuk. Üzerine ben montumu sardım üşümesin diye. Jandarma ekiplerine haber verdik. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve doğaya salınır. Tek kanadı yerdeydi, kaldıramıyor, uçamıyordu. Bu zaten yerlerde gezecek bir hayvan değil. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım" dedi.

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#Kartal#Tokat#Jandarma

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