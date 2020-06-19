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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Yaralı karga yavrusu tedaviye alındı

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Yaralı karga yavrusu tedaviye alındı
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SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, yuvasından düşen karga yavrusu, tedaviye alındı.

Gemerek ilçesinde yaşayan veteriner hekim Osman Kabadayı (34), yuvasından düşen yavru bir karga fark etti. Kabadayı, yavru kargayı Yenidoğan Mahallesi Cami sokaktaki kliniğine götürdü. Kanadında ve çeşitli yerlerinde yara olduğu görülen yavru karganın, tedavisinin ardından doğa salınacağı bildirildi.

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