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ORDU (İHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Yaralı karacalar ile evladı gibi ilgilenerek sağlıklarına kavuşturdu

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Yaralı karacalar ile evladı gibi ilgilenerek sağlıklarına kavuşturdu
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaralı olarak bulunan karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimince tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde zararlı otların motor ile temizlendiği esnada 2 karacanın yaralandığı bilgisi üzerine bahçeye giden Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Ebru Biçim, karacaları teslim aldı. Yapılan ilk muayenede her iki karacanın tırpan motorunun çarpması sonucu gözlerinin geri döndürülemez şekilde hasarlı olduğu, diğer gözlerde ise ışığa karşı tepki olduğu gözlendi.

2 hafta boyunca karacalara evladı gibi baktı

Veteriner Hekim Ebru Biçim, yaklaşık 2 hafta boyunca her gün düzenli olarak ilgilendiği karacaların sağlıklarına kavuşmasını sağladı. Göz sağlıklarına kavuşan karacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesine teslim edildi.

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