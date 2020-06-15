Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
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Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
SİVAS'ta araç çarpması sonucu yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Koyulhisar'da 20 Nisan günü otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, ihbarla bölgeye gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak tedavisi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Yaklaşık 25 günlük tedavisinin ardından iyileşen karaca yaralı bulunduğu bölgede doğaya salındı.
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