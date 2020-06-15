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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya salındı

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Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
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SİVAS'ta araç çarpması sonucu yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Koyulhisar'da 20 Nisan günü otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, ihbarla bölgeye gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak tedavisi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Yaklaşık 25 günlük tedavisinin ardından iyileşen karaca yaralı bulunduğu bölgede doğaya salındı.

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