Yaralı kadını, itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil altı mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesi Asiye Bekin’i, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nden alarak Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi’ndeki evine götürmek isteyen Mehmet İbiş'in 34 SZ 7670 plakalı otomobili, Üreğil altı mevkisinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, zeytinlik alana girdi.

Zeytin ağaçlarına çarparak duran otomobilde sürücünün eşi Asiye İbiş (47) ve Asiye Bekin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye İbiş araçtan çıkarılırken, arka koltukta sıkışan Asiye Bekin için kurtarma çalışması başlatıldı. Bir itfaiye eri, aracın içerisine girerek kurtardığı Asiye Bekin’i ambulansa kadar sırtında taşıdı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.