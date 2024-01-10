Yaralı imam Erdoğan’la konuştu... Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti

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Kurum, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Galip Usta’nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Galip Usta ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocam geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim beterinden de korusun inşallah. Tüm ailenize selamlarımızı da iletirseniz mutlu oluruz” dedi. Dekan Prof. Dr. Ramazan Özdemir de imam Usta’nın ölümcül şekilde yara aldığını ancak şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Murat Kurum saldırıda yaralanan hafızlık talebesi Bilal Erdem’i de hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İMAMOĞLU DA ZİYARET ETTİ

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün saldırıda yaralanan Fatih Camisi’nin imamı Galip Usta’yı hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, Galip Usta’ya, “Biz de takip edeceğiz. Size sağlık diliyoruz, şifa diliyoruz. Bir an önce birlikte olmayı diliyoruz. Çıkar çıkmaz da konuşuruz. Yapacağımız ne olursa buradayız” dedi. Galip Usta da İmamoğlu’na iyi dilekleri için teşekkür etti.