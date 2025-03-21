Yaralı çocuğa çorabını giydiren sağlıkçıya 'vefa ödülü'

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Ankara-Konya kara yolu Karaömerler mevkisinde geçen yıl kasım ayında minibüsün devrildiği kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulanslarda yaptı. ATT Aysel Göçer, Eymen Z.'ye, ayaklarında ayakkabı ve çorap olmadığını görünce kendi çoraplarını çıkarıp giydirdi. Göçer'in ambulansın içinde çoraplarını yaralı çocuğa giydirmesi cep telefonuyla görüntülendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Aysel Göçer'i arayıp duyarlı davranışı için teşekkür etti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında, '14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri' sahiplerini buldu. Programda ATT Aysel Göçer'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'vefa ödülü' verildi.

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11 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan Aysel Göçer, Eymen Z.'nin yaralandığı kazada yaralı sayısı fazla olduğu için takviye ekip olarak gittiklerini söyleyerek, "Gittiğimizde baba Nurettin Z. ve Eymen Z.'yi biz aldık. O karanlıkta ben babasının kucağında Eymen'in çorabının olmadığını gördüm. Elimi değdiğimde ayakları soğuktu. Ambulansa aldığımızda hiç düşünmeden çorabımı çıkarıp çocuğumuza giydirdim. Belki o an onun içini ısıtmadı ama benim içimi ısıttı, benim üzerimdeki sorumluluğu aldı. Biz her zaman hastalarımıza önce tıbbi müdahalede bulunuruz. Sonra psikolojik destek uygularız, yanında olduğumuzu hissettiririz. Hastalarımıza montumuzu verdiğimiz oldu, aç olduğu için rahatsızlananlara yemek söylediğimiz oldu. Olaydan sonra Eymen'in annesi mesaj attı; hatta annesi sanmış ki bizim ambulansta vermek için, vakalarda kullanmak için çoraplarımızın olduğunu, onları giydirdiğimi düşünmüş. Ayağımdan çıkarıp verdiğim için çok minnettar olduğunu söyledi" diye konuştu.

'ONUR VERİCİYDİ'

14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul'da iftara davet edildiğini belirten Aysel Göçer, "Ben ödül alacağımı bilmiyordum. Her sene televizyonda 14 Mart'ı izlerdik. Ama benim de bir gün oraya katılacağım aklımın ucundan geçmezdi. Tamamen Eymen sayesinde oldu. Orada söylendi ödül alacağım, şaşırdım önce. 10 dakika, 15 dakika şaşkınlığım geçtikten sonra ödül almak için kürsüye çıktım. Çok güzel bir duyguydu, Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak. Sanırım herkesin bir hayalidir. İftar masasında da Sayın Sağlık Bakanımızla beraber yan yana oruç açtık. Onur vericiydi. Bunların hepsini yaşadığım için çok mutluyum. Bana ve aileme bir hatıra kaldı. 'Nasıl oldu olay' diye tekrar benden dinledi Sağlık Bakanımız. Cumhurbaşkanımız geldiğinde de beni 'Çocuğumuza çorabını giydiren ATT arkadaşımız' diye tanıttı. Sağlık Bakanımız da, Cumhurbaşkanımız da teşekkürlerini iletti. Tabii sahnede ödül alırken de Cumhurbaşkanımızın torununun adının Eymen olduğunu orada öğrendim. Orada kısa bir diyaloğumuz oldu" ifadelerini kullandı.

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Göçer, ayrıca, "Kafamızı yastığa rahat koyabilmenin verdiği rahatlıkla nöbetimizi tamamlamak isteriz. Eve gittiğimizde vicdanımız rahat olsun isteriz. Yaptığımız müdahaleleri çok hastalarımız bilmiyorlar aslında. Damar yolu açmak, monitörize etmek, oksijen vermek. Bunların yanı sıra bizim onlara 'Nasılsın teyzecim, nasılsın amcacım, korkma biz yanındayız, seni hastaneye götüreceğiz' gibi telkinlerimiz aslında onların aklında daha çok kalıyor. Önceliğimiz tıbbi müdahale, sonra psikolojik destek ve sonra da güvenli bir şekilde hastaneye götürmeyi amaçlıyoruz. Onur verici bir ödül tabii ki. Ama biz tüm hastalarımıza böyle yaklaşıyoruz" dedi.