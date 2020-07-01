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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi

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Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi
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AKSARAY'da, sol kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Yeşilova beldesinde yaşayanlar, arazide sol kanadından yaralı olarak bulduğu peçeli baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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