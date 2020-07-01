Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi

Yeşilova beldesinde yaşayanlar, arazide sol kanadından yaralı olarak bulduğu peçeli baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.