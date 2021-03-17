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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Yaralı bulunan çakal, tedaviye alındı

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Yaralı bulunan çakal, tedaviye alındı

OSMANİYE’de ayağından yaralı, bitkin halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Akyar köyü mevkiinde yaralı bir çakalın olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye giden Av Koruma ekipleri, çakalı alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan ve arka sağ ayağında yara bulunan çakal tedaviye alındı. Çakalın, bir süre gözlem altında tutulup, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına salınacağı bildirildi.

 

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