Yaralı bebeğin annesi tutuklandı

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Vücudundan morluklar olan Sıla Y.’nin annesi Bakiye Yeniçeri doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden hastaneye götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.’yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne Bakiye Yeniçeri ile bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bakiye Yeniçeri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandı.