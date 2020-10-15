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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Yaralı balaban tedaviye alındı

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Yaralı balaban tedaviye alındı
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OSMANİYE’de, yaralı halde bulunan ’küçük balaban kuşu’ tedavi altına alındı.

Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi sınırları içerisindeki T Tipi Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark eden görevliler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ni arayarak bilgi verdi. Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan yaralı balaban, tedavisi edilmek üzere Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilerek tedavisine başlanan, uçma yetisini kazanması durumunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı balaban tedaviye alındı

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