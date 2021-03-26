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MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

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Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınan yaralı atmaca, tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesinde yaralı atmaca buldu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalle giden Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri atmacayı koruma altına aldı.

Sol kanadından yaralandığı belirlenen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

 

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