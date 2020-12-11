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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki

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Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
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BURSA’da bir grup çocuğun, yaralı atla oynadığı anlar sosyal sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler tepki gösterdi.

Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi’nde sol ön ayağına basamayan yaralı haldeki beyaz at, sokaktaki bir grup çocuklar tarafından koşturuldu. Atın yularından çekilerek güçlükle koşturulduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atın çevresindeki bazı çocuklar korku yaşarken, bazıları ise atın peşinden gitti. Görüntülerin sosyal medyada da yer almasının ardından, birçok hayvansever duruma müdahale etmeyen çevredekilere ve çocukların ailelerine tepki gösterdi.

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