Yaralayıp üstlerinden geçti

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MERSİN’in Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde geçen cuma 23.00 sıralarında, Muhammet Raşit Y. (20) yönetimindeki 34 AKV 057 plakalı otomobil, şeridinden çıkıp karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Motosikletteki 4 kişiden 3’ü yola savrulurken, 1 çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, aracından çıkıp kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Muhammet Raşit Y., daha sonra yerdeki 2 yaralının üzerinden geçip kaçtı. Sürücüyü durdurmak isteyen 1 kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KOYULDU

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Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan kaydı bulunan şüpheli Muhammet Raşit Y.’nin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu Muhammet Raşit Y., Güneykent Mahallesi’nde saklandığı adreste gözaltına alındı. Çeşitli kural ihlallerinden 47 bin 246 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el koyulup, aracı trafikten menedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Raşit Y. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.