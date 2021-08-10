Yaralar sarılıyor! Birlikte iyileşeceğiz

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) Manavgat Cumhuriyet Meydanı’na kurduğu tam teçhizatlı hayvan hastanesinde alevlerden yaralı olarak kurtulan koyundan kaplumbağaya, eşekten kuşa evcil ve yabani hayvanlar sağlıklarına kavuşturuluyor. Birçok ilden gelen veteriner hekimler ve hayvanseverlerden oluşan gönüllü ekiplerin görev aldığı tam teçhizatlı sahra hastanesinde, şimdiye kadar 350 civarında hayvan iyileştirildi.

MASRAF GÖNÜLLÜLERDEN

Hürriyet’e konuşan HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, hayvan hastanesinde yapılan tedavilerle ilgili şu bilgileri verdi: “Yangının başladığı gün hemen yola çıkıp Manavgat’a geldik ve burada bir sahra hastanesi kurduk. O gün acil müdahale ekibi oluşturduk. Burada ağır yanıkları olan koyunlar, alevlerin içinden canlı kurtulan kaplumbağalar, kuşlar, sincaplar var. En çok zarar gören çiftlik hayvanları oldu. Şu anda sahra hastanesinde yaptığımız tedavilerin bütün masrafları, HAYTAP gönüllüsü kişi ve kurumlar tarafından karşılanıyor.”

50 KİŞİLİK EKİP 24 SAAT ÇALIŞIYOR

veteriner hekim, tekniker ve diğer personelin gönüllü olarak hastanede tek yürek olduğunu dile getiren Zuhal Arslan, ilk günlerden beri her yangın sahasında 30 ile 50 arasında gönüllünün çalıştığını söyledi: “Gönüllülerimiz saha taraması yaparak yaralı hayvanlara ulaşıyorlar. Yangın olan köylere de mama desteği veriyoruz. Sahra hastanesi, 3 bölümden oluşuyor. Yoğun bakım ünitesi, durumu çok ağır olmayan hayvanların tedavi ünitesi ve gözlem altında tutulan hayvanlarımızın ünitesi var.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara