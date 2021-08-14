'Yaralar elbirliğiyle sarılacak'

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara da değinen Bahçeli şunları söyledi: “Önce Konya Meram’da, ardından Ankara Altındağ’da yaşanan elim olaylar haklı olarak kaygı ve kuşku yaratmıştır. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır.”

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