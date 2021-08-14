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ANKARA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Yaralar elbirliğiyle sarılacak'

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'Yaralar elbirliğiyle sarılacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerine ilişkin yaptığı açıklamada “Felaketlerin yaraları elbirliğiyle sarılacaktır. Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur” dedi.

 Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara da değinen Bahçeli şunları söyledi: “Önce Konya Meram’da, ardından Ankara Altındağ’da yaşanan elim olaylar haklı olarak kaygı ve kuşku yaratmıştır. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır.”

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