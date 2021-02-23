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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü yaptı

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Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü yaptı
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DÜZCE’de, iki ayrı trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazazedelerden birine ilk müdahaleyi, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz yaptı.

Hürriyet Bulvarı’nda öğle saatlerinde Özcan Demir yönetimindeki 81 AB 800 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya D.’ye çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Özcan Demir yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaralandı. Demir, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı saatlerde Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak’ta H.K. yönetimindeki 78 AAC 180 plakalı otomobil karşı yönden gelen Nedim Sezgin yönetimindeki 81 DT 330 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Nedim Sezgin yaralanırken, sürücüye ilk müdahaleyi bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz yaptı. Sağlık ekiplerine haber veren Yasin Yılmaz, ambulans gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsünü sakinleştirmek için çaba harcadı. Yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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