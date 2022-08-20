Yaralanan oğlu çalıştığı hastaneye getirilince fenalaştı

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Tarlaya savrulan Uras Y. yaralandı. Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mesai bitiminde kazayı haber alan Nurcan Y., acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Bu arada kaza, başka bir otomobilin, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.’nin yardımına koştuğu görüldü.