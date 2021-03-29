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Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN(DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı

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Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı

KARAMAN'da Orhan K. (18) ile Mehmet G.'ye (23) av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan 5 kişi, kovalamaca sırasında polis aracına çarptı. 5 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan K. ve Mehmet G.'nin üzerine 34 RRV 42 plakalı siyah renkli araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. Orhan K. ve Mehmet G., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırganlar da hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında saldırganlar, 2 av tüfeğini araçtan atıp kaçmaya devam etti. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, polis aracına çarparak durdu. Araçta bulunan Caner T. (24), Serkan G. (24), Caner Ç. (19), Selim E. (18) ve Mehmet Ö. (18) gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken attığı 2 tüfeğe de polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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