KABİLE DEVLETİ DEĞİL, TÜRKİYE’YİZ

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. Bazı ABD’li liderler İlham kardeşimizi arıyor, diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik. Siz F-35’lerimizi vermediniz ve bizi tehdit ettiniz ‘S-400’leri Rusya’ya geri teslim edin’ dediniz. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye’yiz. Bazı ülkeler SİHA’lar noktasında da önümüzü kesmeye çalışıyorlar.

AVRUPA’DA IRKÇILIĞI İFŞA ETTİĞİMİZ İÇİN

Avrupa’da yükselen ırkçılığı ifşa ettiğimiz için hedef haline getirildik. Balkan’lardan Güney Asya’ya kadar dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldığımızda da benzer saldırılara uğramıştık. Zenginliğini sömürgeciliğe, güvenliğini katliamlarla dolu tarihine, huzurunu sadece kendi çıkarları için kullandıkları demokrasi ve özgürlük söylemine borçlu olanlar elbette ki bu onurlu duruştan memnun kalmadılar. Bizim de onları memnun etmek gibi bir amacımız yoktu. Bizim tek derdimiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmektir. Bugüne kadar terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiç bir konuda milletimizin başını öne eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak. Bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde katettiği her mücadele milyarlarca mazlumun sevinç ve güven kaynağıdır.

TEŞEKKÜR BEKLERKEN

Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, evlerinden ve yurtlarından olmasıyla neticelenen bütün bu felaketlerin bir kısmını da biz üstlendik. Benzerimiz yok bunu biz yapıyoruz. Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. Suriye’de briket evler yapıyoruz. Söz verdiler bize başta Almanya, ‘125 milyon avro destek veririz’ dediler. Sonra 50 dereden su getirdiler. Orası burası şurası dediler, bir kuruş yok. Bunların sözlerine inanılmaz. Biz dedik ki ‘STK’larımız ile devam ederiz ve briket evleri de yaparız’. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık. Libya’da oradaki meşru hükümetin daveti ile biz oradayız. Suriye’de Suriye halkının davetiyle oradayız. Zalim Esed’in davetini beklemeye gerek yok.”

WILDERS'A: MİLLETVEKİLİ MÜSVETTESİ

Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders’ın kendisi hakkındaki skandal paylaşımına da şöyle yanıt verdi: “Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da, İtalya’da yaşadık siz onlarla yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm, ne nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var. Bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukara ile paylaşmasını biliyoruz. Suriye’de garip gurebalara kim koşuyor? Türkiye. 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor, kulağınız var duymuyor, ağzınız var hakkı hakkaniyeti konuşmuyor.”

'YOLUMUZU KESMEYE ÇALIŞANLARA İNAT HER GÜN BİR PROJE'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde de özetle şunları söyledi:

“Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken hamdolsun biz yatırım hamlemize her gün yeni halkalar ekliyoruz. Türkiye’yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de Malatya’dan veriyoruz. Toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya ile buluşturuyoruz.



Bugün açılışı yapılan en önemli yatırım TOKİ’nin inşasını bitirdiği deprem konutları. Bugün Pötürge’de 208, Kale’de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlar sabırlar diliyorum.

FİTNE, FESAT, BENCİLLİK

Son dönemde gücümüze yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Daha önce de olduğu gibi milletimiz bu sinsi tuzağı boşa çıkardı. Fitne, fesat ve bencillik bataklığına saplananların sonu hüsran olacaktır. Birbirimizi makam, mevki için değil, Allah için seveceğiz. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.”

MACRON'A: BU BİR VAKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik eleştirilerine “Zihinsel tedaviye ihtiyacı var” diye yanıt verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a dün de şöyle seslendi: “Son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Bu bir vaka, o yüzden hakikaten kontrolden geçmesi lazım.”