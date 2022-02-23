Yaptırım ne demek? TDK yaptırım sözlük anlamı

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Yaptırım bir hukuk kuralına aykırı davranılmasının sonucunda yol açılan zararın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kısaca yaptırım "Bir hukuk kuralına aykırı davranılması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuçtur." Yaptırım bir hukuk kuralını diğer sosyal düzen kurallarından ayırır. Türk Dil Kurumuna göre yaptırım kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

TDK, “yaptırım” terimi için şu tanımları yapıyor;



1. isim Yaptırma işi.

2. isim, hukuk Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide.

3. isim, hukuk Yasaya, kurala karşı yapılan aykırı davranışlara verilen ceza.