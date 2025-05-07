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Yaptıkları kaçak kazı ile 'hazine' buldular... İtalyanlara satacaklardı: 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kazı#Tarihi Eser#Kaçak Kazı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 09:44

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaiği buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezinde müşterek tapulu bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45), Ş.Ş. (49) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı belirlenirken, kazı alanında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi.

Yaptıkları kaçak kazı ile hazine buldular... İtalyanlara satacaklardı: 2 kişi tutuklandı

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Yaptıkları kaçak kazı ile hazine buldular... İtalyanlara satacaklardı: 2 kişi tutuklandı

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaptıkları kaçak kazı ile hazine buldular... İtalyanlara satacaklardı: 2 kişi tutuklandı

Yaptıkları kaçak kazı ile hazine buldular... İtalyanlara satacaklardı: 2 kişi tutuklandı


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#Kazı#Tarihi Eser#Kaçak Kazı

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