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Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar

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#Bodrum Belediyesi#Bodrum#Kaçak İnşaat
Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 15:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imarsız araziye yapılan binaların yıkımına başlandı. Bunun üzerine binayı yaptıran şahıslar, belediyeyi basarak arbede çıkardı.

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Ortakent Kemer mevkiinde, iddiaya göre doğal karakteristiği korunması gereken alana kaçak ve ruhsatsız şekilde 6 blok, 12 dairelik inşaat çalışması başladı.

Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar

MÜHRÜ KIRIP İNŞAATA DEVAM ETTİLER

İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bahse konu yapılarla ilgili mühürleme işlemi yapıldı. Bir süre sonra mühür fekki yapılarak inşaata devam edildi. İnşaatlarla ilgili yıkım kararı çıkarken, inşaat sahibine yıkması için 30 gün süre verildi. İnşaat sahibi yıkımı yapmayınca sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemi başlattı.

Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar


Bunun üzerine bina sahibi olduklarını iddia eden 4 kişi, Bodrum Belediyesi binasına gelerek yetkililerle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası şahıslarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. 4 kişiden 1’inin ambulansla sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi. Diğer 3 kişi de ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar

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#Bodrum Belediyesi#Bodrum#Kaçak İnşaat

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