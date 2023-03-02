Yaptıkları kaçak bina yıkılınca belediyeyi bastılar

Haberin Devamı

Ortakent Kemer mevkiinde, iddiaya göre doğal karakteristiği korunması gereken alana kaçak ve ruhsatsız şekilde 6 blok, 12 dairelik inşaat çalışması başladı.

MÜHRÜ KIRIP İNŞAATA DEVAM ETTİLER

İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bahse konu yapılarla ilgili mühürleme işlemi yapıldı. Bir süre sonra mühür fekki yapılarak inşaata devam edildi. İnşaatlarla ilgili yıkım kararı çıkarken, inşaat sahibine yıkması için 30 gün süre verildi. İnşaat sahibi yıkımı yapmayınca sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemi başlattı.

Haberin Devamı