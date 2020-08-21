Yaptıkları iyilik misliyle güzellik olarak döndü... İstanbul ne güzelmiş

Diyarbakır’da sosyal deney yapan Youtuber Burak Tutal ile Mert Karakaş çalışarak ailelerine yardım eden beş çocuğun yanına giderek İstanbul’dan geldiklerini, aç ve parasız olduklarını söyledi. Sosyal deneyin içinde olduklarının farkında olmayan çocuklar Youtuber’lara yemek aldı, ceplerindeki parayı paylaşıp evlerine davet etti. Youtuberlar ise kendilerine yardım eden çocuklara tablet hediye etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoyu izleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tebrik etmek için çocukları telefonla aradı. Çocuklar Diyarbakır dışına hiç çıkmadıklarını söyleyince Yazıcı hepsini İstanbul’a davet etti. Gönülleri fetheden beş çocuk aileleriyle birlikte İstanbul’a geldi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın havalimanında karşıladığı çocuklar Diyarbakır dışındaki ilk günlerinde Tuzla Viaport Marina’da bulunan Tema Park’a giderek doyasıya eğlendi. Tema Park’ta bulunan Aslan Park’ı gezerken Bengal kaplanı, beyaz aslan, leopar, puma, panter ve karakulak gören çocuklar heyecanlarını gizleyemedi.

‘SİMİT SATIYORDUM’

Daha sonra çarpışan araba, gondol ve Roller Coaster’a binen çocuklar Youtuber’lara yardım ettikleri anlarla ilgili de konuştu. 15 yaşındaki Burhan Karadaban su ve simit satarak ailesine yardımcı oluyor. Kendisinden yardım isteyen Youtuber’a çay ısmarlayıp simit ikram eden Karadaban, “Simit satarken biri yanıma gelip, ‘İstanbul’dan geldim, uzun yoldan. Param yok, açım’ dedi. Ben de kendisine çay ısmarlayıp simit ikram ettim. Kim olsa yardım ederdi. Yardım ederken işin bu boyuta varacağını bilmiyordum. Herkes beni tebrik etti. Şimdi ilk kez Diyarbakır dışına çıktım. İstanbul’a geldiğim için çok heyecanlıyım. Özellikle Boğaz Köprüsü’nü görmek istiyorum” dedi.

‘İLK KEZ UÇAĞA BİNDİK’

7. sınıf öğrencisi Mert Emsen ise 13 yaşında. Simit ve su satarak ailesine yardım eden Mert kendisine aç olduğunu söyleyen Youtuber’a döner ısmarladı. Emsen o anı şöyle anlattı: “Çalışırken bir abi geldi. ‘İstanbul’dan gelmişim, paramın hepsi kahvaltıya gitti’ dedi. Kendisine simit ve su verdim. Daha sonra, ‘Abi senin boyun uzun sen doyamazsın. Ben sana gidip döner alayım’ dedim. Gidip aldım. Biraz yedi, sonra bana bir tablet uzattı. Dedi ki ‘Bu senin olsun.’ Ben de ‘Bunu alamam abi bu pahalı. İnsanlık vazifemizi yaptık’ dedim. O da ‘Beni kırma’ dedi. Ondan sonra tezgahın önünde selfie çektik. Daha sonra gittiler.

İlk defa uçağa bindik. İlk kez İstanbul’a geldik. Bir hafta İstanbul’da olacağım için çok heyecanlıyım. Şimdi İstanbul’u karış karış gezeceğiz. Denize girmek istiyorum. Tuzlu suya ilk kez gireceğim. Bazen bir hayalde olduğumu düşünüyorum.”

‘TAKSİM’İ MERAK EDİYORUM’

10. sınıf öğrencisi Emre Çetinkaya (15) da sosyal deney yapılırken kavun sattığını anlattı: “Bir abi geldi, ‘İstanbul’dan geldim, açım’ dedi. Ona döner aldık, kavun kestik. Bize teşekkür etti. Bize tablet verdi. Tablet verdiğinde videoda olduğumuzu fark ettik. Şimdi İstanbul’dayım. En çok Taksim’i merak ediyorum. Annemler gitmiş, hep anlatıyorlar”

Grubun en küçüğü 12 yaşındaki Azad Kurt ise “O gün baktım bir abi geldi. ‘Açım bana bir şey alır mısın?’ dedi. Ben de ‘Döner alayım’ dedim. Sonra da teşekkür etti. Kız Kulesi’ni görmek istiyorum” dedi.

‘EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIRIZ’

Sosyal deney videosunu izledikten sonra oğlu Burhan Karadaban’la gurur duyduğunu söyleyen baba Güney Karadaban ise “Oğlumu haberlerde gördüm. Videoyu izledikten sonra çok duygulandım. Aslında Diyarbakır’ın geneli böyledir. Biz ekmeğimizi paylaşırız” diye konuştu.

‘ÖRNEK OLDULAR’

Görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımız güzel yürekleriyle bütün Türkiye’ye, aslında dünyaya güzel ders verdiler. İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalana, darda kalana yardım etmenin güzelliğini gösterdiler” dedi.

‘ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ’

Büfecilik yapan 16 yaşındaki Burak Bakışkan, “O gün yoğun bir gündü. Bir abi, ‘Çok az bir şey alacak param var’ dedi. Ben ilkin anlamadım. Abimi çağırdım. Abim geldi. Adana dürüm istedik. Abime, ‘Dürümün parasını ben ödeyeyim ilk bana geldi’ dedim. Yardım etmek çok güzel bir histi” diye konuştu.