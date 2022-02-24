Yaptıkları cezasız kalmadı

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İBRAHİM Yener (29), İstanbul Etiler’de ortak olduğu fitness salonunda eğitmen olarak çalışıyordu. Ulus’ta oturduğu apartmanın kapıcısı Nefise Dolapçı’yı (53) 19 Aralık 2018 günü çağrı ziliyle evine çağırdı. Kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre Nefise Dolapçı, daireden fazla ses geldiği için İbrahim Yener’i uyarmıştı. Cinayetin nedeni de buydu.

Ancak İbrahim Yener, Nefise Dolapçı’ya neden cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Yener’e cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, cinayetin neden işlendiği ortaya çıkmadı. İbrahim Yener hep bir anlık sinirle olduğunu iddia etti.

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‘GELECEĞİM SİZİN ELİNİZDE’

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasına Nefise Dolapçı’nın eşi Murat Dolapçı ile kızı Nihal Dolapçı da katıldı. İbrahim Yener son savunmasında, “Geleceğim sizin elinizde. Neye inanırsınız bilmiyorum, sadece yaşadıklarımı söyledim. Hayatım, her şeyim bitti. Babamı da kaybettim. Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, İbrahim Yener’i ‘kasten nitelikli öldürme’, ‘silahlı cinsel saldırı’, ‘silahla hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. İbrahim Yener’in daha önce ‘silahlı yaralama’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından kayıtları ile duruşmalardaki davranışlarını da dikkate alan mahkeme cezada hiçbir indirim yapmadı.