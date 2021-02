Yaptığımız yollardan geleceğimiz geçiyor

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ve bağlantı yollarının açılışına İstanbul’dan video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ulaşımdan enerjiye kadar kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Ama asıl olan bu altyapının üretime, istihdama, büyümeye katkı verecek şekilde değerlendirilmesidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz” dedi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘ULAŞIM HATLARINDA SEREFBERLİK’

“İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de o derece hızlandırırız. Gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin km’ye çıkararak, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık. Pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz.

EN ÇOK ELEŞTİRENLER İSTİFADE EDİYOR

Bir zamanlar, inşa ettiğimiz yolları gösterip, ‘Buraya uçak mı indireceksiniz’ diyorlardı, açtığımız tünellere bakıp, ‘Buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız’ diye alay ediyorlardı. Kurduğumuz köprüleri gösterip, ‘Buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz’ diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında, ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte, rahmetli Menderes’e, rahmetli Demirel’e, rahmetli Özal’a, bugün 10. vefat yıldönümü olan rahmetli Erbakan hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle, yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar.

‘REFAHI YÜKSELTECEĞİZ’

Marmara’yı çepeçevre kuşatan otoyolumuzun son kısımları da bitmek üzeridir. Bu projenin en önemli ayaklarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün silueti yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ankara-Niğde otoyolunun tamamını hizmete vererek.

‘ANKARA-İZMİR OTOYOLU SÜRÜYOR’

Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol ulaşımını sağladık. Ankara-İzmir otoyolunun da Ankara-İzmir hızlı tren hattının da inşaatları etap etap sürüyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattında deneme sürüşlerine başlandı. Karadeniz dağları ve Toroslar başta olmak üzere zorlu güzergâhların tamamındaki tünel inşaatlarımızın planlandığı şekilde devam ediyor. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz.

‘HAYATIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ’

Her kim, şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa, bilin ki, büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki, sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de başarıyla zaferle çıkacağız.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölge milletvekilleri ve yetkililer Ankara’nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlayan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ve bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. (AA)

