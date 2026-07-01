Furkan'ın ölümünde yürek yakan detay: Dün balayından dönmüş | Yardıma koşarken üzerine basıp hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu'nun (29) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 AJF 701 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı.

Direk devrildi, mahalleyle bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı kopup yola düştü. Bu sırada, kullandığı 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle bölgeden geçen Furkan Alan, kaza yapan Onur Uslu'ya yardım etmek istedi. Aracını park eden Alan, yaralının yanına giderken, cep telefonuyla da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp bilgi verdi. Bu sırada elektrik teline basan Alan, akıma kapıldı.

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OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Furkan Alan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alan’ın cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

AĞABEYİNİ ALMAYA GİDİYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen Furkan Alan’ın geçen hafta evlendiği, eşiyle balayına gittikten sonra dün Bursa'ya döndüğü, ortağı olan ve toz boya satan ağabeyi Alperen Alan'ı almak için iş yerine gitmek için yola çıktığı bildirildi. Alan'ın cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.