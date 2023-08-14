Yaptığı yanına kalmadı! Driftin cezası 20 bin 342 TL

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5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Şahintepesi mevkiinde otomobiliyle drift atan sürücü İ.D. cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemelerde drift atılan otomobili, mahalle arasında buldu. Sürücü İ.D.’ye drift atarak trafiği tehlikeye atmak suçundan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Araç trafikte men edilerek otoparka çekildi.