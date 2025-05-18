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Yaptığı 'şakayla' on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

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#Kahramanmaraş#Orman Yangını#Yangın
Yaptığı şakayla on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 12:13

Kahramanmaraş’ta, arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpil ile yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanının yanmasına neden olan M.S. (20) hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nin Fırnız mevkisinde geçen yıl 28 Temmuz’da orman yangını çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanı yandı.

Yaptığı şakayla on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme sonunda piknik yapmak için Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B.’nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.’nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yaptığı şakayla on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

43 MİLYON 752 BİN LİRALIK KAMU ZARARININ TAHSİLİ TALEP EDİLDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip, bu zararın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi talep edildi.

Yaptığı şakayla on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında ‘Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

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#Kahramanmaraş#Orman Yangını#Yangın

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