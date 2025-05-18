Yaptığı 'şakayla' on milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

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Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nin Fırnız mevkisinde geçen yıl 28 Temmuz’da orman yangını çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanı yandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme sonunda piknik yapmak için Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B.’nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.’nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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43 MİLYON 752 BİN LİRALIK KAMU ZARARININ TAHSİLİ TALEP EDİLDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip, bu zararın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi talep edildi.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında ‘Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.